Aerospazio: Asi, sono 20 anni che l'uomo abita nello spazio (4)

- “Partecipare fin dall’inizio al più grande programma di cooperazione spaziale internazionale come è quello della Stazione spaziale internazionale – ha commentato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana - è stato per il nostro Paese un’occasione unica che ci ha permesso di diventare un riferimento mondiale nel settore dell’esplorazione spaziale soprattutto per quanto riguarda i moduli pressurizzati. Questo è un grande punto d’orgoglio per l’Asi. E adesso grazie all’esperienza acquisita sulla Iss possiamo giocare un ruolo da leader anche sull’orbita lunare e sulla superficie del nostro satellite. Ma anche il futuro della Iss ovvero quello commerciale vede per l’Italia e le nostre industrie nuove opportunità economiche grazie alla possibilità di sviluppare nuovi prodotti sfruttando la microgravità”. (Com)