Sardegna: distretto aeropaziale avvierà sperimentazione su materiali vettori spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il Distretto aerospaziale della Sardegna a portare avanti i test che permetteranno di valutare le prestazioni dei materiali caratterizzati da elevate proprietà termiche e termo-meccaniche uno volta sottoposti al getto dei propulsori a liquido, in parole povere di quei materiali utilizzati nei mezzi spaziali. L'incarico (valore circa 30 milioni di euro) arriva direttamente da Avio spa. Una sfida non da poco, dal momento che i livelli termici a cui i materiali saranno sottoposti, supera abbondantemente i 2000 gradi centigradi. La sperimentazione si inquadra nel progetto "Space Propulsion Test facility", relativo alla costruzione di un banco di prova per i motori a propulsione liquida e di un impianto per la realizzazione dei componenti in carbon-carbon a Perdasdefogu, all'interno del Poligono Sperimentale del Salto di Quirra. "Il distretto è particolarmente orgoglioso di ricevere questa commessa da Avio, azienda leader a livello mondiale nella propulsione spaziale - ha spiegato il presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna, Giacomo Cao -. Si tratta infatti di un importante occasione che consente, da un lato di incrementare i livelli di proficua interazione tra i soci e dall'altro di coinvolgere, tra questi, la società Innovative Materials srl e l'Università di Cagliari che detengono, rispettivamente sotto il profilo tecnologico e scientifico, una conclamata competenza su materiali ad elevate proprietà termiche e termo-meccaniche quali i compositi carbon-carbon e i ceramici per altissime temperature, come pure conoscenze sperimentali ultradecennali nelle procedure e strumentazioni per la caratterizzazione di materiali in condizioni ipertermiche". (segue) (Rsc)