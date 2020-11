Sardegna: distretto aeropaziale avvierà sperimentazione su materiali vettori spaziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i progetti sui quali lavora il Distretto aerospaziale della Sardegna anche la partecipazione alla "Small Mission to MarS" che ha come capofila il Centro italiano ricerche aerospaziali-Cira che ha l'obiettivo di inviare sulla superficie di Marte una sonda interamente progettata e realizzata in Italia. Altri progetti riguardano riguardano la realizzazione di un innovativo software per pilotare un drone dotato di puntatore oculare e rilevatore di onde cerebrali che renderebbe possibile la guida ad un malato di Sla. L'importante funzione del Distretto aerospaziale della Sardegna, ha dichiarato il presidente, Giacomo Cao, ha contribuito ad attrarre investimento "che sono stati e saranno furieri di interessanti riscontri in chiave occupazionale ma anche alla rappresentazione su scala nazionale e internazionale delle numerose opportunità di crescita e di sviluppo nel settore rese possibili sia per la presenza di infrastrutture tecnologiche unica in Italia sia per il costante supporto delle istituzioni regionali". La Regione Sardegna, infatti, ha finanziato con 1,6 milioni di euro, un programma che prevede la realizzazione della piattaforma isolana di test, validazione e certificazione per sistemi a pilotaggio remoto. (Rsc)