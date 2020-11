Imprese: Sparkle riceve premio "Operator Efficiency" ai Wca 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, ha ricevuto il premio "Operator Efficiency" alla cerimonia dei World Communication Awards 2020, tenutasi in modalità virtuale nell'ambito del Total Telecom Congress per celebrare l'innovazione e l'eccellenza nell'industria delle telecomunicazioni. Stando al relativo comunicato stampa, il premio riconosce l'efficacia di Sparkle nell'automazione dei suoi processi di operations, provisioning, prevendita, marketing e customer care attraverso l'introduzione dell'automazione robotica dei processi, del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Avviato nel 2019, il programma Network intelligent pperations (Nio) di Sparkle ha già dato ottimi esiti: affidando ai robot i compiti più ripetitivi, l'azienda è stata in grado di eliminare del tutto gli errori umani, velocizzare i tempi di erogazione e di ripristino dei servizi, e risparmiare oltre diecimila ore di lavoro da dedicare ad attività professionali a maggior valore. Secondo i giudici, Sparkle "ha fornito un'eccellente dimostrazione dell'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza delle operazioni, consentendo così alla società di concentrarsi sui propri clienti". Commentando il risultato, l'amministratore delegato di Sparkle Elisabetta Romano ha dichiarato che il premio "riconosce la nostra trasformazione digitale in corso: grazie alla combinazione di tecnologia e innovazione con competenze soft e hard, il programma rende più efficienti i nostri processi operativi e migliora la qualità del servizio offerto ai clienti". (Com)