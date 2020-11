© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addio al maestro Gigi Proietti. Non solo un grande attore, ma anche un insegnante generoso. Tanti giovani sono cresciuti grazie a lui e oggi ne portano avanti l’eredità": Lo scrive su Twitter la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per ricordare il maestro Gigi Proietti, morto questa mattina in una clinica romana nel giorno del suo 80mo compleanno. (Rin)