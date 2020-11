Afghanistan: fonti russe, uccisi 60 militanti talebani nella provincia di Kandahar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sessanta ribelli talebani sono stati uccisi e 40 feriti in un attacco aereo nella provincia meridionale di Kandahar, in Afghanistan. È quanto riferito oggi da una fonte dell’agenzia di stampa “Sputnik”. Secondo una dichiarazione della Direzione nazionale della sicurezza, l'aeronautica afgana ha attaccato un gruppo di cento militanti domenica in tarda serata mentre si stavano spostando dalla provincia di Helmand ai distretti Zhari e Panjwai, nella provincia di Kandahar. " L'aeronautica ha preso di mira il gruppo di cento persone nella zona di Mandozai, nel distretto di Maiwand: 60 talebani sono stati uccisi e altri 40 feriti", ha detto la fonte. Il portavoce dei talebani, Qari Yousaf Ahmadi, ha minimizzato le notizie sull'incidente, affermando che le perdite subite sarebbero state di poco conto. (Rum)