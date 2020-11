Milano: Legambiente, sì a divieto fumo, no a rinvio chiusura porte negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al voto in Consiglio comunale il nuovo Regolamento sulla qualità dell'aria di Milano. Un regolamento che sta facendo discutere soprattutto per le nuove limitazioni sul fumo all'aperto, ma che da un punto di vista ambientale contiene misure altrettanto importanti per quanto riguarda la messa fuori legge delle caldaie a gasolio e la chiusura delle porte dei negozi, ma la cui realizzazione rischia di spostarsi ancora nel tempo. Legambiente Lombardia dice "sì" al divieto di fumo da gennaio 2021 nei parchi, nel raggio di dieci metri dalle fermate dei mezzi pubblici, nelle zone attrezzate al gioco dei bambini, nelle aree cani, nei cimiteri, sugli spalti degli stadi: un passo che richiederà profondi cambiamenti di abitudine e comportamentali da parte dei cittadini fumatori ma che sotto il profilo della salute non è discutibile. No invece al rinvio della chiusura delle porte dei negozi a gennaio 2022. Come noto la chiusura delle porte dei negozi permette di non sprecare energia, fosse anche minima, con la dispersione di calore in inverno e di aria fresca in estate, e l'introduzione di questa misura non può essere ulteriormente rinviata. Siamo tutti a conoscenza della fase critica vissuta dal commercio in questi mesi, ma proprio per questo è necessario usare questo periodo di trasformazione per ripensare il nostro modo di vivere i negozi, trovando nuove soluzioni per salvaguardare nello stesso tempo la fruizione degli spazi, la salute delle persone e l'ambiente. Legambiente è convinta che non siano le porte chiuse dei negozi a mettere una barriera agli acquirenti, soprattutto in questo periodo storico, con la pandemia in corso. È altrettanto convinta che ognuno debba fare la propria parte per rallentare il cambiamento climatico ed eliminare gli sprechi energetici, e anche chiudere le porte va in questa direzione. (segue) (Com)