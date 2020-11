Milano: Legambiente, sì a divieto fumo, no a rinvio chiusura porte negozi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle caldaie a gasolio, è oggi necessario osare di più. Il termine del 2023 non aiuta l'ambiente. Per questo crediamo che il Consiglio Comunale debba votare l'annunciato anticipo di un anno – ottobre 2022 – per introdurre l'obbligo di sostituzione delle caldaie alimentate con il gasolio. Il Comune stesso ha messo in cantiere in questi anni finanziamenti con appositi bandi per riqualificare energeticamente gli edifici privati, dando contributi anche a fondo perduto per il cambio dei generatori di calore con sistemi meno inquinanti. Fondi ancora disponibili con il bando 2020 che ha risorse per 24 milioni di euro. Perché dunque non agire più in fretta? "Il nuovo Regolamento sull'aria di Milano contiene misure che vanno nella giusta direzione di un abbassamento delle emissioni di inquinanti e di CO2" dichiara Franco Beccari, presidente del circolo Legambiente Reteambiente. "Chiediamo però di accelerare i tempi: nel contrasto all'emergenza climatica ogni anno perso o guadagnato fa la differenza, e dopo le troppe deroghe e rinvii degli ultimi anni è oggi indispensabile accelerare il più possibile la transizione verso una Milano a emissioni zero". (Com)