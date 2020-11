Egitto: anche alcuni libici tra gli 11 imputati nel caso di spionaggio per lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti giudiziarie egiziane hanno riferito che vi sarebbero anche alcuni libici tra gli 11 imputati giudicati in Egitto nell'ambito del processo di spionaggio a favore dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico. Lo riferisce il sito “Libya Akhbar”. Il tribunale del Cairo prenderà in considerazione anche altre possibili imputazioni tra cui il rapimento e la tortura di cittadini egiziani per ottenere un riscatto, il traffico di esseri umani, il traffico di immigrati illegali oltre a quello di aver passato informazioni sensibili allo Stato islamico. La Procura per la sicurezza dello Stato suprema egiziano ha avviato le sue indagini sul caso e ha affermato che le fasi preliminari indicano il coinvolgimento di una persona egiziana che lavorava nell'immigrazione illegale attraverso i confini occidentali dell'Egitto con la Libia, oltre alla sua comunicazione con esponenti dello Stato islamico, e il comandante Forze di deterrenza speciale (Rada), di nazionalità libica. I due avrebbero fornito informazioni sugli egiziani che viaggiano e risiedono in Libia.(Res)