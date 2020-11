Credito: Spagna, dal 2008 persi nel settore bancario oltre 120 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della crisi finanziaria del 2008 le banche spagnole hanno subito un radicale processo di ristrutturazione che ha portato negli anni alla riduzione di oltre 120 mila posti di lavoro. Se nel 2008 il settore finanziario poteva contare su 278.301 dipendenti, alla fine dello scorso anno il numero è sceso a 175.899 con ulteriori tagli che sono stati annunciati da diversi istituti di credito per quest'anno e che dovrebbero portare l'organico complessivo a 158.300 persone entro il 2021. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la pressione delle autorità di vigilanza nazionali e internazionali sta costringendo le istituzioni a chiudere nuovamente centinaia di uffici e a licenziare migliaia di dipendenti anche senza fusioni in un momento particolarmente duro a causa della pandemia del coronavirus. Solo la banca Santander che dispone di 192.578 dipendenti in tutto il mondo ha lanciato un nuovo piano di aggiustamento che comporterà la diminuzione di oltre 3 mila impiegati tra quest'anno ed il 2021, a cui si aggiungeranno i 2 mila della banca Sabadell. CaixaBank e Bankia hanno annunciato il loro piano di fusione il 3 settembre che prevede la chiusura di 4 mila filiali in poco più di un anno. (Spm)