- Un maestro per il teatro italiano, un re di Roma. Così il commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha commentato la scomparsa di Gigi Proietti. “Se n’è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni”, ha scritto Gentiloni esprimendo il suo rammarico per la morte del noto attore romano. (Res)