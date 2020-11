Regno Unito: stampa, "a rischio" piano di espansione eolico entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del Regno Unito di costruire sufficienti turbine eoliche offshore per sopperire completamente alle necessità di fornitura elettrica nazionale rischia di essere fermato da "regolamenti obsoleti", i quali rallentano e ostacolano gli investimenti sulla rete elettrica. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian", citando dichiarazioni della compagnia tedesca Rwe. Quest'ultima ha messo in guardia circa la possibilità che, con la regolamentazione attuale del settore, se anche si costruisse un numero sufficiente di impianti eolici per sopperire in linea teorica al fabbisogno nazionale, non sarebbe possibile connetterli alla terraferma alla stessa velocità, di fatto rendendo inefficace l'intero processo. (Rel)