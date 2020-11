Cina: indice Pmi non-manifatturiero in aumento a 56,2 a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) per il settore non manifatturiero della Cina si è attestato a 56,2 a ottobre, rispetto ai 55,9 punti di settembre e segnando il livello più alto dall'inizio del 2020. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette una contrazione. L'indice ha registrato una crescita per tre mesi consecutivi e si è mantenuto al di sopra di 50 per otto mesi consecutivi, secondo i dati Nbs. In ottobre, il settore dei servizi ha accelerato il ritmo di ripresa, con il sottoindice delle attività imprenditoriali in espansione di 0,3 punti rispetto al mese precedente a 55,5. "Con la festa nazionale di otto giorni come forza trainante, i cinesi ora sono più disposti a uscire e spendere i loro soldi", ha detto Zhao Qinghe, statistico di Nbs. (segue) (Cip)