Cina: indice Pmi non-manifatturiero in aumento a 56,2 a ottobre (2)

- Lo scorporo dei dati ha mostrato evidenzia che i sottoindici per le attività di trasporto ferroviario, aviazione civile, alloggio e ristorazione si sono mantenuti sopra i 59 punti, ha aggiunto Zhao. Il settore delle costruzioni ha continuato la sua robusta crescita, poiché il sottoindice per le attività commerciali si è attestato a 59,8. La costruzione di infrastrutture ha preso piede poiché i sottoindici relativi a nuovi ordini, occupazione e costruzioni di ingegneria civile hanno registrato una crescita rispetto al mese precedente. La Cina ha adottato misure su più fronti per proteggere l'economia dal soccombere a shock epidemici. Basandosi sugli sforzi precedenti per far avanzare la ripresa della produzione, il Paese ha aumentato le riduzioni di tasse e commissioni e ha fornito alle imprese prestiti a basso costo per aiutarle a superare le difficoltà. (Cip)