Roma: la Capitale piange Gigi Proietti, sui social il dolore di colleghi e istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma piange Gigi Proietti. La Capitale oggi si è svegliata oggi con la notizia della sua morte. Nato a Roma il 2 novembre del 1940, Proietti oggi avrebbe compiuto 80 anni. Si è spento invece nella notte in una clinica romana dove era ricoverato per gravi problemi cardiaci. Attore, comico, conduttore televisivo, regista e cantante: Gigi Proietti è stato un artista a tutto tondo, la cui formazione è iniziata nei teatri romani degli anni sessanta. Rappresentante di Roma e della romanità è considerato uno dei maggiori esponenti dello spettacolo italiano, ha attraversato i mutamenti artistici e storici dell'Italia e della Capitale raccontandone contraddizioni e mutamenti. È stato direttore del Silvano Toti Globe Theatre di Roma, del Brancaccio e della sua scuola di recitazione. Amici, colleghi ma anche tanti rappresentanti delle istituzioni e della politica hanno espresso attraverso i social il loro dolore. "Te possino Mandra', proprio oggi?", ha scritto su Facebook l'attore Enrico Montesano, collega e amico con cui ha condiviso scene e palcoscenici. "Ciao maestro e amico", scrive su Twitter Alessandro Gassman. "Non poteva esserci risveglio peggiore", commenta Rita Pavone. (segue) (Rer)