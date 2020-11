Proietti: Casellati, genio della commedia, impareggiabile cantore romanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Genio della commedia all’italiana, istrione del palcoscenico, impareggiabile cantore della romanità, Gigi Proietti, nella sua straordinaria carriera, a teatro, al cinema e in tv ha saputo raccontare i vizi e le virtù degli italiani e della città che tanto amava. Oggi è un giorno triste per il mondo dello spettacolo italiano che perde uno dei suoi talenti più cristallini, un maestro dell’ironia dal tratto graffiante. I suoi monologhi, le sue opere, le sue battute resteranno per sempre a testimoniarne la grandezza di artista e a tenere in vita il suo ricordo. Ai familiari possa giungere tutta la mia vicinanza”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato Elisabetta Casellati ricordando il grande attore e regista scomparso oggi.(Rin)