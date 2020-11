Cina: indice Pmi manifatturiero in calo a 51,4 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero della Cina si è attestato a 51,4 punti nel mese di ottobre, in leggero calo rispetto ai 51,5 di settembre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Una lettura superiore a 50 punti indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette una contrazione. Il Pmi di ottobre, battendo l'aspettativa di mercato di 51,3, ha segnato l'ottavo mese consecutivo di espansione. "Il sottoindice per la produzione si è attestato a 53,9, rimanendo in territorio di espansione e in calo di 0,1 punti rispetto a settembre, mentre quello per i nuovi ordini è rimasto invariato a 52,8, indicando un continuo miglioramento della domanda", ha spiegato Zhao Qinghe, statistico di Nbs. (Cip)