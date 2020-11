Moldova: presidenziali, Sandu in testa con il 36 per cento dei voti a scrutinio quasi ultimato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata filoeuropea leader del Partito azione e solidarietà (Pas) ed ex premier Maia Sandu ha ottenuto il 36,10 per cento dei voti alle elezioni presidenziali tenutesi ieri. Lo riferisce, dopo aver scrutinato il 99 per per cento delle schede, la Commissione elettorale centrale (Cec). Il capo dello Stato, Igor Dodon, ha ottenuto il 32,66 per cento. Si tratta di un risultato sorprendente visto che ieri sera tutti gli exit poll davano Dodon come vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali. Al terzo posto c’è il leader del Partito Nostru, Renato Usatii, con il 16,91 per cento, seguito dalla candidata del Partito Sor, Violeta Ivanov con il 6,50 per cento. Il leader della piattaforma Dignità e Verità, Andrei Nastase, ha ottenuto il 3,26 per cento, mentre il candidato del partito Unità Nazionale, Octavian Ticu, il 2,01 per cento. Seguono il candidato Partito liberaldemocratico (Pldm), Tudor Deliu, con l'1,37 per cento e il candidato del blocco Unirea, Dorin Chirtoaca, con l'1,20 per cento. L'affluenza alle urne è stata del 42,76 per cento, inferiore rispetto alle elezioni del 2016, quando superò la soglia del 50 per cento.(Rob)