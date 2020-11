© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di modeste dimensioni è scoppiato questa mattina al centro di identificazione e accoglienza per i migranti sull'isola greca di Samos. Secondo quanto riferito dal ministero per le Politiche migratorie, circa 15 tende sono andate a fuoco ma non ci registrano al momento feriti. Il segretario generale per l'accoglienza dei richiedenti asilo, Manos Logothetis, è atteso oggi al campo. (Gra)