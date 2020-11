Libia: terminata visita non annunciata di Sarraj in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ** E' terminata ieri la visita non annunciata in Turchia del capo del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez alnSarraj, durata alcuni giorni, durante la quale ha ritirato le sue dimissioni. Sarraj non ha commentato le notizie che collegavano il suo annuncio di ritiro delle dimissioni a un incontro segreto tenuto con il capo dell'intelligence turca, Hakan Fidan. Secondo quanto riferisce l'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya", i media locali hanno criticato la gestione da parte del Gna della visita di Sarraj a Istanbul. Secondo diversi media, il Gna avrebbe deliberatamente trascurato di menzionare dove si trovasse il premier in tutti i comunicati stampa rilasciati dal suo ufficio riguardo alle sue attività ufficiali negli ultimi giorni. Le critiche giungono dopo che l'ex mufti di Libia, Sadiq al Ghariani, ha invitato i residenti della capitale libica, Tripoli, a protestare contro il governo in manifestazioni armate. Al Ghariani ha sottolineato attraverso un media gestito da suo figlio dalla Turchia, "al Tasamuh Tv", che i cittadini di Tripoli e il movimento della società civile devono schierarsi contro questo governo, che ha definito "impotente". Ha anche sottolineato che ciò che sta accadendo ora in Libia rispetto ai colloqui e agli incontri sono una sorta di "antidolorifico" che non porterà a una soluzione ad alcuna soluzione.(Res)