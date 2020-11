Cina: sgravi fiscali per oltre 311 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno decretato sgravi fiscali per 2.090 miliardi di yuan (circa 311,2 miliardi di dollari) nei primi tre trimestri di quest'anno. Lo ha reso noto l'Amministrazione fiscale cinese. Del totale, 1.370 miliardi di yuan (204,4 miliardi di dollari) sono stati risparmiati grazie alle misure fiscali e tariffarie preferenziali presentate quest'anno per sostenere lo sviluppo economico e il contenimento della pandemia di Covid-19. "Il numero dei contribuenti del paese è aumentato del 7,5 per cento nel periodo gennaio-settembre rispetto a un anno prima, con il terzo trimestre che ha registrato una crescita del 26 per cento anno su anno", ha affermato Cai Zili, funzionario dell'amministrazione. "I dipartimenti fiscali hanno contribuito a facilitare il passaggio degli esportatori cinesi al mercato interno con le tecnologie dei big data, con i redditi delle società di esportazione derivanti dalle vendite interne in espansione del 7,7 per cento anno su anno nei primi nove mesi", ha aggiunto l'agenzia. L'amministrazione ha annunciato che la Cina compirà maggiori sforzi per attuare misure di sgravio fiscale e tariffario e ottimizzare i servizi relativi a tasse e commissioni per vitalizzare tutte le entità del mercato. (Cip)