Germania: AfD, reddito di base da 500 euro al mese soltanto per i tedeschi

- Partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) sta studiando l'introduzione di un reddito di base da 500 euro al mese esclusivamente per i tedeschi, ossia escludendo gli stranieri. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i promotori dell'iniziativa sono i copresidenti del partito, Joerg Meuthen e Tino Chrupalla. Elaborata da René Springer, deputato di AfD al Bundestag, la proposta è stata presentata ufficialmente alla dirigenza del partito il 29 ottobre scorso. Il sussidio andrebbe a beneficio dei tedeschi che risiedono in maniera permanente in Germania. I titolari riceverebbero il reddito di base dalla nascita, senza dover presentare domanda e senza la verifica dei requisiti di idoneità. Chi guadagna “a sufficienza” otterrebbe una detrazione sull'imposta sul reddito da versare alla fine dell'anno, invece di ottenere il reddito di base. Diversamente, gli stranieri dovrebbero presentare domanda e sottoporsi alle verifiche per ottenere tale prestazione. In particolare, secondo AfD, è “concepibile” che gli stranieri “integrati con permesso di soggiorno permanente” in Germania acquisiscano un diritto al sussidio di cittadinanza se nel paese hanno guadagnato un reddito imponibile per dieci anni. Per Springer, “questo sarebbe un forte incentivo all'integrazione nella nostra società”. (segue) (Geb)