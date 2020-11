Germania: AfD, reddito di base da 500 euro al mese soltanto per i tedeschi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato di AfD al Bundestag, dovrebbero presentare domanda per il reddito di base anche i tedeschi disoccupati che hanno bisogno di liquidità per pagare l'affitto. AfD suggerisce, dunque, l'istituzione di una commissione di studio del Bundestag, incaricata di occuparsi di nuovi modelli di sicurezza sociale come il “reddito di cittadinanza”. Secondo “Handelsblatt”, il sussidio mira a risolvere il dissidio all'interno di AfD tra la corrente liberista, guidata da Meuthen, e l'ala di ultradestra e statalista, formata in maggioranza dai membri del partito provenienti dai Laender orientali. Il progetto di Springer dovrebbe essere discusso al congresso di AfD, in programma per il 28 novembre prossimo a Kalkar, in Renania settentrionale-Vestfalia. (Geb)