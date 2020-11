Libia: al via oggi i colloqui a Ghadames per discutere degli accordi di Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città libica di Ghadames ospiterà oggi il quinto round dei colloqui del Comitato militare congiunto 5+5 tra le parti libiche, il primo organizzato all'interno del Paese. La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha affermato che i colloqui mirano a formare un comitato per monitorare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco permanente e per istituire sottocomitati. Fonti dell'emittente satellitare di proprietà saudita e con sede negli Emirati, "Al Arabiya", hanno indicato che tra le questioni che saranno discusse figurano l'istituzione di una cabina di regia congiunta e le disposizioni di sicurezza, anche all'interno della città di Sirte, oltre alle spinose questioni relative al meccanismo per lo smantellamento delle milizie e la partenza dei mercenari, le violazioni delle intese di Ginevra sulla conclusione di nuovi accordi di sicurezza tra il Governo di accordo nazionale (Gna), Turchia e Qatar.(Res)