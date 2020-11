Imprese: Cina, Zte registra aumento ricavi del 15,4 per cento nei primi nove mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di apparecchiature elettroniche per le telecomunicazioni Zte ha conseguito un aumento dei ricavi del 15,4 per cento su base annua nei primi tre trimestri. Lo si apprende dal rapporto trimestrale della società. Le entrate dell'azienda sono state pari a 74,13 miliardi di yuan (circa 11 miliardi di dollari) nel periodo in esame, afferma il rapporto. Sono stati riscontrati miglioramenti nelle operazioni commerciali 5G: sino alla fine di settembre, la compagnia ha firmato 55 contratti 5G commerciali e ha collaborato con più di 90 vettori in tutto il mondo. Zte si è impegnata a sfruttare le sue tecnologie e capacità in aree chiave tra cui 5G, cloud storage e intelligenza artificiale (Ia) per sostenere lo sviluppo dell'economia digitale accelerando al contempo la sua trasformazione digitale. (Cip)