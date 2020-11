Usa: presidenziali, Trump all’allungo finale con cinque comizi in cinque Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto ben cinque comizi elettorali in cinque diversi Stati Usa, nel tentativo di energizzare la sua base di consenso in vista delle elezioni presidenziali in programma domani, 3 novembre. Il presidente ha visitato in un solo giorno Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia e Florida, tutti Stati “in bilico” che l’inquilino della Casa Bianca si è aggiudicato nel 2016, e che oggi, secondo i sondaggi, potrebbero essere conquistati dal suo avversario democratico, Joe Biden. Ai comizi hanno preso parte migliaia di persone, nonostante la pandemia di coronavirus. I Democratici paiono aver sopravanzato i Repubblicani nel voto anticipato, cui quest’anno hanno fatto ricorso molti elettori, per evitare le code ai seggi del giorno delle elezioni. Durante i comizi, Trump ha ribadito che i Repubblicani monteranno cause legali per tentare di impedire il computo di schede dopo il 3 novembre. Le visite dell’inquilino della Casa Bianca in Iowa e Georgia sono state particolarmente rilevanti: si tratta di Stati che il presidente ha conquistato con un grande margine di consensi nel 2016, ma che oggi i sondaggi assegnano a Biden. Durante i comizi, Trump ha nuovamente tentato di presentare il suo avversario come prone alle anime più radicale del Partito democratico e fisicamente e mentalmente inadeguato a ricoprire la carica di presidente. Trump ha anche fatto leva sullo scandalo del portatile del figlio di Biden, Hunter, ed ha dichiarato che se i Democratici accedessero alla Casa Bianca trasformerebbero gli Usa in uno “Stato prigione”, impedendo la ripresa economica. Biden accusa Trump di non aver gestito adeguatamente la pandemia di coronavirus, che negli Usa ha causato 230mila vittime. (Nys)