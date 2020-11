Thailandia: re Rama X esprime “amore” per i manifestanti in intervista a media stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn (noto anche come re Rama X) ha dichiarato di “amare comunque” i manifestanti che da mesi protestano nel paese per la riforma della Costituzione e la riduzione dei poteri della Monarchia. Il sovrano ha definito la Thailandia “la terra del compromesso”, nella sua prima intervista pubblica dopo mesi di manifestazioni, concessa all’emittente televisiva britannica “Channel 4 News”. Re Maha ha concesso l’intervista durante una sfilata di migliaia di realisti (le cosiddette “vesti gialle”). Uno dei leader della protesta, il 21enne Jutatip Sirikhan, ha risposto replicando che quelle del sovrano “sono solo parole. La parola ‘compromesso’ è l’esatto opposto di quanto è accaduto, vale a dire l’intimidazione e l’uso della forza al posto dello stato di diritto”. Dal Palazzo reale non è ancora giunto alcun commento ufficiale alle proteste che da mesi chiedono le dimissioni dell’ex generale e primo ministro Prayuth Chan-ocha, e la limitazione dei poteri del re. Il sovrano, che trascorre gran parte del suo tempo in Germania, sarebbe intenzionato a trattenersi in Thailandia sino alla fine di dicembre: si tratterebbe del soggiorno più lungo del re nel Paese dalla sua ascesa al trono, nel 2016. Sabato, 31 ottobre, il re ha presenziato alla cerimonia di laurea presso la Thammasat University, uno tra gli atenei più prestigiosi della Thailandia ed uno degli epicentri del movimento pro-democrazia. (segue) (Fim)