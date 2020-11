Usa: coronavirus, nuovo scontro tra Fauci e la Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha replicato ieri, primo novembre, all’esperto di riferimento dell’amministrazione Trump per la gestione della crisi pandemica, Anthony Fauci, che in una intervista alla “Washington Post” è parso imputare al governo federale un atteggiamento inadeguato nei confronti dell’emergenza. Nel corso dell’intervista, Fauci – direttore del National Institute of Allergy amd Infectious Diseases, ha dichiarato che gli Usa si apprestano a superare i 100mila nuovi casi di contagio giornalieri, e che si rischia un brusco aumento dei decessi a meno di un “drastico cambio” di politica nella gestione della pandemia. “Rischiamo di farci molto male. Non è una buona situazione, le stelle si stanno allineando dove non dovrebbero, con la stagione invernale alle porte e la propensione delle persone a riunirsi in casa”, avvertito l’esperto, che poi ha criticato direttamente Scott Atlas, principale consigliere di Trump per la pandemia: “Con quel soggetto ho problemi seri”, ha detto Fauci, accusandolo di adottare nei confronti della pandemia un approccio “del tutto insensato”. Fauci ha inoltre elogiato l’atteggiamento del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, assai più allarmista di Trump nei confronti dell’emergenza sanitaria. Biden, ha detto Fauci, “ha adottato un atteggiamento serio dal punto di vista sanitario”. I Repubblicani e la Casa Bianca non hanno gradito però l’intervista, ricordando a Fauci di aver rivendicato solo pochi giorni fa la propria terzietà politica. Nel fine settimana un portavoce della Casa Bianca, Judd Deere, ha definito l’intervista “inaccettabile e una violazione di tutte le norme di condotta da parte di Fauci, che è un membro di primo piano della task force presidenziale sul coronavirus e una figura che ha più volte elogiato l’azione del presidente Trump in risposta alla pandemia”. Il portavoce ha accusato Fauci di aver “deciso di giocare alla politica a soli tre giorni dalle elezioni” presidenziali. (Nys)