Germania: Covid, serrata limitata da oggi in vigore in tutto il paese

- Entra oggi in vigore in tutta la Germania la serrata limitata, volta a contenere il drastico aumento dei contagi da coronavirus. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla fine di novembre. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, il blocco impone severi limiti ai contatti, che al di fuori del nucleo abitativo devono essere ridotti al minimo. In pubblico, possono incontrarsi quanti condividono la medesima abitazione o due nuclei abitativi, per un massimo di dieci persone. Viene confermato l'obbligo di indossare la maschera di protezione dove previsto e di mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri. I trasgressori verranno perseguiti dalle forze dell'ordine. È poi fatto obbligo di astenersi dai viaggi e dalle visite a scopo privato. I pernottamenti in albergo e nelle strutture equiparabili sono ammessi esclusivamente per motivi necessari, essendo vietati quelli a scopo di turismo. Vengono chiusi ristoranti, bar, club e tutto il settore della gastronomia. Potranno, tuttavia, proseguire i servizi di asporto e consegna a domicilio. Stop anche a saloni di bellezza, centri per massaggi, studi per tatuaggi e bordelli. Barbieri e parrucchieri potranno restare aperti nel rispetto delle norme di igiene. Sono, inoltre, chiusi impianti sportivi, palestre, piscine e parchi divertimento. La pratica dello sport amatoriale e le attività ricreative sono ammesse per un massimo di due persone o tra i componenti del medesimo nucleo abitativo. Le manifestazioni sportive potranno continuare a svolgersi, ma senza spettatori. Chiudono, infine, musei, cinema, teatri e sale da concerto. Rimangono aperte scuole e asili nido. (Geb)