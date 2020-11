Proietti: il noto attore romano si è spento a 80 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto nel giorno del suo compleanno Gigi Proietti. Avrebbe dovuto festeggiare oggi, il 2 novembre, i suoi 80 anni e invece dopo alcuni giorni di ricovero il noto attore romano si è spento in una clinica privata capitolina per problemi di cuore. Già ieri sera sono circolate delle indiscrezioni sulle gravissime condizioni in cui versava Proietti, fra i più grandi e noti mattatori del teatro italiano. Al suo fianco, al momento della morte, c’era la sua famiglia: la compagnia Sagitta Alter e le figlie Susanna e Carlotta. (Rin)