Germania-Usa: il significato di Biden per l'Europa secondo Gabriel (SpD)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Joe Biden, il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, dovesse vincere le elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti domani, 3 novembre, ciò potrebbe significare “una nuova era per le relazioni transatlantiche”, con il loro “rinnovamento” grazie a una maggiore collaborazione tra Usa ed Europa. In tale contesto, l'Ue dovrà assumere “nuove responsabilità”. È quanto affermato da Sigmar Gabriel, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Gabriel ha auspicato che, come prossimo presidente degli Stati Uniti, Biden potrebbe risolvere le controversie internazionali. A tal riguardo il politico socialdemocratico ha citato il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. L'attuale amministrazione statunitense, guidata dal presidente Donald Trump, è fermamente contraria al progetto. Per Washington, il Nord Stream 2 è, infatti, uno strumento del Cremlino per rafforzare la propria influenza nell'Ue, sfruttando le forniture di gas naturale. Con un'iniziativa bipartisan, il Congresso degli Stati Uniti ha già attuato sanzioni contro il gasdotto nel Baltico e potrebbe adottarne di nuove e più severe. Secondo Gabriel, “noi europei non dovremmo continuare a utilizzare Trump come scusa per distrarci dalle nostre debolezze”, perché, “se non aumentiamo di peso dal punto di vista tecnologico ed economico, per gli Stati Uniti un partenariato con l'Europa è di scarso valore”. Dal 2009 al 2017, Gabriel è stato presidente della SpD, ministro dell'Ambiente dal 2005 al 2009, poi dell'Economia e dell'Energia dal 2013 al 2017, titolare degli Esteri da allora al 2018 e vicecancelliere dal 2013 al 2018. Dal 26 giugno 2019, Gabriel è presidente dell'Atlantik-Bruecke (“Ponte Atlantico”), associazione fondata ad Amburgo nel 1952 allo scopo di favorire l'atlantismo e la collaborazione tra Germania e Stati Uniti. (Geb)