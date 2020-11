Turchia: sale a 69 morti il bilancio delle vittime del sisma a Smirne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 69 morti e 949 feriti il bilancio del sisma che lo scorso 30 ottobre ha colpito la costa occidentale della Turchia, in particolare la provincia di Smirne. Lo riferisce l’Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Nella dichiarazione, l’Afad ha precisato che continuano le operazioni di ricerca e soccorso di sopravvissuti in otto edifici a Smirne. Secondo l’Afad dopo il sisma di magnitudo 6.6 registrato nel Mar Egeo, sono state registrate altre 987 scosse di assestamento, di cui 43 di magnitudo superiore a 4. Le autorità turche hanno istituito una serie di campi temporanei per soddisfare l'urgente necessità di un riparo per gli sfollati a Smirne, fornendo 3.545 tende per le famiglie sfollate, 57 tende per uso pubblico, 24.382 coperte.(Tua)