Algeria: chiusi seggi elettorali per referendum costituzionale (5)

- La nuova Costituzione afferma nel suo preambolo che il popolo algerino desidera tradurre le proprie aspirazioni con "profonde trasformazioni sociali per costruire una nuova Algeria, espresse pacificamente sin dal movimento popolare lanciato il 22 febbraio 2019, in completa coesione con il suo Esercito", sottolineando che il popolo algerino “ha sempre combattuto per la libertà e la democrazia, nel rispetto della propria sovranità e indipendenza nazionale, e intende costruire in questa Costituzione delle istituzioni basate sulla partecipazione di ogni algerino alla conduzione degli affari pubblici, la capacità di raggiungere la giustizia sociale e l'uguaglianza, e di garantire la libertà a tutti nel quadro di uno Stato democratico e repubblicano". (Ala)