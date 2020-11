Moldova: chiusi seggi per le presidenziali, affluenza al 42 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ufficialmente chiusi i seggi in Moldova dove oggi si è votato per il primo turno delle elezioni presidenziali. Secondo quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec) l'affluenza si è attestata al 42,7 per cento, pari a 1,2 milioni di aventi diritto. In attesa di avere i primi risultati, il capo dello Stato uscente, Igor Dodon, ha elogiato l'operato della Cec che è stata in grado di garantire un processo di voto democratico e libero. (Rob)