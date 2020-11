Moldova: Commissione elettorale, Dodon in testa alle presidenziali con il 34,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato uscente, Igor Dodon, ha ottenuto il 34,3 per cento dei consensi alle elezioni presidenziali moldave tenutesi oggi. È quanto emerge dai dati preliminari forniti dal presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Dorin Chimil, che di fatto forniscono un dato decisamente diverso rispetto ai primi exit poll che indicavano Dodon in testa con oltre il 40 per cento e la leader del Partito azione è solidarietà (Pas) ed ex premier Maia Sandu al 34 per cento. (Rob)