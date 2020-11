Business news: Uruguay, governo mantiene stima crescita 2021 al 4 per cento del pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay mantiene una proiezione di crescita del pil del 4 per cento per il 2021 nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria nel paese e nonostante la decisione di rinunciare alle entrate del turismo mantenendo chiuse le frontiere durante tutta la prossima stagione estiva. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Suzana Arbeleche, in un'intervista rilanciata dal portale "Subrayado" nella quale ha sottolineato ad ogni modo che non ci sono margini per essere maggiormente ottimisti. "Non ci aspettiamo di più, la grande sfida sarà mantenere la mobilità e i diversi settori in funzionamento, avremo bisogno di nuovi protocolli per continuare a produrre", ha detto Arbeleche. Nonostante vengano mantenute per adesso le stime contenute nella Legge di bilancio presentata recentemente, il ministro ha precisato che queste "sono dinamiche" e che "verranno aggiornate ogni sei mesi". Il titolare dell'Economia ha ribadito inoltre l'esigenza di poter mantenere le politiche sociali nonostante l'incremento del debito pubblico del 10 per cento del pil nel 2020. "La spesa sociale dev'essere indipendente dal ciclo economico, i settori vulnerabili sono prioritari", ha detto. (Res)