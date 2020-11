Business news: Messico, stime preliminari, pil cresce del 12 per cento in terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo (pil) del Messico è cresciuto del 12 per cento rispetto al periodo immediatamente precedente. È la stima preliminare pubblicata dall'istituto nazionale di statistica (Inegi). Si tratta di un forte rimbalzo rispetto al calo record del 17,1 registrato nel periodo aprile-giugno, quando le misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus venivano implementate al massimo. Da metà marzo e fino a tutto maggio, il paese ha chiuso le attività non essenziali, per riaprirle dal giugno, mese di avvio del percorso di "nuova normalità" disciplinato con riaperture a zone. Per comparti, il manifatturiero è cresciuto tra giugno e settembre del 7,4 per cento, il secondario del 22 per cento, mentre i servizi hanno registrato un incremento dell'8,6 per cento. Nella stima, che verrà aggiornata il 26 novembre, risultano ancora negativi i dati su anno: il pil del terzo trimestre del 2020 risulta in calo dell'8,6 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. La flessione peggiore è registrata dalle attività secondarie, -8,98 per cento, seguita dal calo dell'8.8 per cento dei servizi, In ripresa invece il comparto agroalimentare, +7,4 per cento. (Res)