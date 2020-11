Usa: presidenziali, affluenza alle urne record nell’Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di elettori dell’Arizona hanno già espresso il loro voto in vista delle elezioni presidenziali in programma domani, 3 novembre, per posta o tramite il voto anticipato. Lo riferisce il quotidiano “Arizona Daily Independent”, che sottolinea come il dato rappresenti una affluenza anticipata da record per quello Stato. Ben 1,63 milioni di elettori hanno già votato nella contea di Maricopa, più del totale dei voti espressi alle elezioni presidenziali del 2016; ad oggi, i voti recapitati alle autorità elettorali della contea sono: 623.820 da parte di elettori repubblicani, 577.621 da parte di democratici, 434.824 “altri”. Nella contea di Prima sono stati conteggiati 376.766 voti sino allo scorso 30 ottobre, e il 72 per cento delle schede postali richieste sono già state compilate e inviate alle autorità elettorali; L’Arizona è uno degli “Stati in bilico” da cui potrebbe dipendere l’esito delle elezioni, e secondo gran parte dei sondaggi il candidato democratico, Joe Biden, si aggiudicherà la vittoria in quello Stato, tradizionalmente conservatore. (Nys)