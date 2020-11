Giappone: Osaka, bocciato al referendum il piano per lo status di governo metropolitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori della città giapponese di Osaka hanno respinto in sede referendaria il progetto teso a conferire alla città lo status di governo metropolitano, sul modello di Tokyo. Il piano, appoggiato dal governatore della prefettura di Osaka, Hirofumi Yoshimura, e dal sindaco, Ichiro Matsui, avrebbe comportato la fusione dei 24 distretti amministrativi di Osaka in quattro grandi circoscrizioni con maggiore autonomia e amministrazioni elette. Un totale di 692.996 elettori ha bocciato la proposta, mentre 675.829 elettori si sono espressi a favore; l’affluenza alle urne è stata del 62,35 per cento degli aventi diritto, il 4,48 per cento in meno rispetto al sondaggio analogo del 2015. Matsui ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dalla politica al termine del suo mandato, nel 2023. Il referendum tenuto ieri, primo novembre, è il secondo nel suo genere: una consultazione analoga era stata organizzata nel 2015, e anche in quell’occasioneil piano era stato bocciato per un soffio. Secondo i promotori del piano, il conferimento dello status di metropoli a Osaka avrebbe consentito di migliorare l’efficienza della governance eliminando una serie di sovrapposizioni amministrative tra il governo prefetturale e le amministrazioni cittadine. (Git)