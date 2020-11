Usa: presidenziali, Biden accusa Trump di voler “rubare” l’elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico, Joe Biden, ha commentato ieri, 2 novembre, indiscrezioni pubblicate dal sito d’informazione “Axios”, secondo cui il presidente Donald Trump intende proclamare la propria vittoria alle elezioni presidenziali domani, 3 novembre, nel caso si assicuri in vantaggio sul suo avversario, prima però che sia completato il computo dei voti in alcuni degli Stati chiave. “La mia risposta è che il presidente non sarà in grado di rubare queste elezioni”, ha commentato Biden. Sia il presidente in carica che il suo avversario hanno tenuto comizi in Pennsylvania questo fine settimana: lo Stato, che potrebbe determinare l’esito del voto di domani, conterà i voti postali solo dopo il giorno delle elezioni; diversi analisti prevedono che Trump apparirà inizialmente in vantaggio, ma che tale divario verrà progressivamente colmato dal voto postale nei giorni successivi. Nel 2016 Trump si è aggiudicato la Pennsylvania con un margine di circa un punto percentuale, e oggi i sondaggi attribuiscono la vittoria al suo avversario. (Nys)