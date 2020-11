Usa: presidenziali, Trump prevede “onda rossa”, si dice sicuro della vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto sicuro della vittoria alle elezioni presidenziali di domani, 3 novembre, rivolgendosi a migliaia di suoi sostenitori in Georgia, in occasione di uno dei cinque comizi in cinque diversi Stati tenuti dall’inquilino della Casa Bianca ieri, primo novembre. “Tutto il mondo parlerà di un’onda rossa”, ha dichiarato Trump, riferendosi al colore con cui viene tradizionalmente identificato il Partito repubblicano Usa. Il presidente ha chiesto ai suoi sostenitori di inviare “un forte messaggio a Washington”, e si è detto convinto che come nel 2016 le elezioni smentiranno i pronostici dei sondaggisti. “Vedrete esplodere qualche testa”, ha dichiarato Trump. In Georgia il voto anticipato si è chiuso venerdì 30 ottobre. La Georgia, stato solitamente conquistato dai candidati repubblicani, è attribuito dai sondaggi allo sfidante di Trump, il democratico Joe Biden; ieri il presidente è tornato a sollecitare i suoi sostenitori a recarsi in massa alle urne: “In Georgia vinceremo, ma dobbiamo andare alle urne. Meglio non correre rischi”, ha detto il presidente. (Nys)