Germania: Covid, ministro Esteri Maas, frontiere resteranno aperte

- Nonostante il drastico aumento dei contagi da coronavirus, le frontiere della Germania “rimarranno aperte”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Der Tagesspiegel”. Maas ha osservato come, durante la prima ondata di coronavirus nella scorsa primavera, la Germania ha ripristinato i controlli alle frontiere, acquisendo “esperienza sufficiente” su come organizzarli “se necessario”. A tal riguardo, il ministro degli Esteri tedesco si è detto “sicuro” che non vi saranno “ingorghi per decine di chilometri” ai confini della Germania. (Geb)