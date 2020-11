Usa: Fbi indaga su automobilisti che hanno accerchiato un autobus elettorale di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha avviato una indagine a carico di un gruppo di automobilisti che partecipavano ad un convoglio a sostegno del presidente Donald Trump, e che hanno accerchiato coi loro veicoli un autobus della campagna elettorale di Joe Biden su una strada statale nel Texas. Circa una decina di autoveicoli che esibivano stendardi pro-Trump si sono accostati all’autobus e suonato il clacson, e l’incidente sarebbe culminato in un contatto lieve tra le vetture. Il “New York Post” riferisce che Trump ha difeso gli automobilisti durante un comizio nella giornata di ieri, primo novembre: “A mio parere, questi patrioti non hanno fatto niente di male”, ha detto Trump commentando l’incidente. “L’Fbi e il dipartimento di Giustizia dovrebbero indagare invece i terroristi, gli anarchici e gli agitatori di Antifa che vanno bruciando le città amministrate dai democratici e fanno del male alla nostra gente”. (Nys)