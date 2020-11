Medio Oriente: premier israeliano elogia politiche di Trump nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha dichiarato oggi ai giornalisti che il sostegno bipartisan degli Stati Uniti è stato "uno dei fondamenti dell'alleanza israelo-statunitense”, precisando che “l'alleanza non è mai stata più forte". Il premier ha elogiato la serie di passi senza precedenti compiuti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a favore dello Stato di Israele. Netanyahu ha ricordato la dura posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, il riconoscimento dell'annessione israeliana delle alture del Golan, l'approccio tollerante verso gli insediamenti israeliani e i recenti accordi per la normalizzazione delle relazioni con Emirati, Bahrein e Sudan. "Posso solo sperare che questa politica continui nel prossimi anni", ha dichiarato Netanyahu.(Res)