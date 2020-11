Business news: Messico, Lopez Obrador, impegno per estendere a sud incentivi economici del piano "Zona libre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si è detto pronto ad ampliare ad altri stati del paese i privilegi fiscali e normativi attualmente concessi alle regioni al confine con gli Usa. Il programma "Zona libre", tra le altre cose, concede a una fascia degli stati settentrionali del Messico un salario minimo di base più elevato che nel resto del paese, la diminuzione dell'Iva all'8 per cento e l'omologazione del prezzo dei carburanti e della luce con quelli praticati oltre frontiere. "Questo programma è unico e me lo stanno chiedendo anche alla frontiera sud. L'impegno è di applicarlo soprattutto nel Chiapas (stato al confine col Guatemala), me lo chiedono anche nel Quintana Roo (confine con Belize). Lo stiamo valutando e il programma si amplierà", ha detto il capo dello stato. Lopez Obrador ha risaltato gli effetti di un programma annunciato a gennaio del 2019 per dare agli imprenditori locali strumenti in grado di competere con l'offerta di otre frontiera. (Res)