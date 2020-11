Moldova: elezioni presidenziali, anche il candidato Usatii lancia accuse su brogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll delle presidenziali moldave sono delle aberrazioni: i veri risultati devono ancora arrivare e come Partito nostru abbiamo presentato circa 40 segnalazioni alla Commissione elettorale centrale (Cec) per dei brogli. Lo ha detto il leader del Partito Nostru, Renato Usatii, che secondo i primi exit poll delle presidenziali si è classificato al terzo posto con l'11,6 per cento dei voti. "Domani informeremo l'ufficio del procuratore generale su queste illegalità. Tuttavia, secondo me, nel secondo turno ci saranno ancora più illegalità. Noi siamo però dei veri combattenti. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Le sorprese devono ancora arrivare. Ci sono una ventina di piccoli comuni in cui siamo al primo posto", ha detto Usatii, alla prima candidatura alle presidenziali. Secondo gli esperti proprio dalla scelta di Usatii dipenderà il risultato del secondo turno delle elezioni presidenziali in Moldova che si terrà tra due settimane. (Rob)