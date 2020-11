Business news: Colombia, Ecopetrol registra utili in aumento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol ha fatturato utili netti per 855 miliardi di pesos (circa 190 milioni di euro) nel terzo trimestre dell’anno. Il risultato è inferiore del 72 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo dello scorso anno, ma rappresenta un aumento rispetto ai risultati del primo e secondo trimestre del 2020, rispettivamente 133 miliardi di pesos e 25 miliardi di pesos. Tra gennaio e settembre gli utili netti della compagnia hanno superato i 220 milioni di euro. “La crisi che stiamo attraversando non ha precedenti. Nel terzo trimestre vediamo segni importanti di recupero, soprattutto per quello che riguarda la domanda dei nostri prodotti e nel prezzo del Brent, che è il riferimento per il nostro greggio”, ha detto Felipe Bayona, presidente di Ecopetrol. Durante il primo trimestre la compagnia ha prodotto 720 mila barili di greggio al giorno, nel secondo l’output è sceso a 670 mila barili giornalieri, salendo nuovamente a 681 mila barili al giorno nel terzo trimestre dell’anno. (Res)