Covid: Conferenza Regioni, pubblicati stralci decontestualizzati su incontro con Governo ed Enti locali

- Si è tenuto oggi un incontro in video conferenza, convocato dal Governo, fra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali e i Presidenti delle Regioni. Secondo quanto riferito dalla Conferenza delle Regioni, l’incontro, di carattere riservato, aveva lo scopo di condividere dati e portare avanti un ragionamento comune fra i diversi livelli istituzionali della Repubblica in vista di provvedimenti ulteriori per fronteggiare e contrastare il diffondersi della pandemia. Sempre secondo la nota, ampi passaggi della interlocuzione dei Presidenti delle Regioni sono stati però decontestualizzati, estrapolati, in qualche caso anche travisati, e pubblicati da alcune agenzie di stampa, creando le condizioni per un disorientamento dell’opinione pubblica e non certo quelle per una informazione aderente ai fatti. (Rin)