Cultura: ex ministro egiziano Hawass, al vaglio petizione per recuperare busto Nefertiti dalla Germania

- Archeologi e intellettuali egiziani e stranieri stanno stendendo una petizione per recuperare il busto di Nefertiti attualmente esposto al Museo delle antichità egizie di Berlino, in Germania. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, l’ex ministro delle Antichità egiziano e noto archeologo Zahi Hawass, parlando a margine di un evento organizzato per sponsorizzare l’esposizione "Art D'Égypte" presso il 9 Pyramids Restaurant il primo ristorante aperto sull'altopiano su cui sorgono le piramidi di Giza. "Stiamo scrivendo una petizione ora che verrà provato che il busto di Nefertiti è stato trafugato dall’Egitto illegalmente", ha dichiarato Hawass. “Abbiamo tutti i documenti e le prove legali che il busto ha lasciato l'Egitto illegalmente. Pertanto, faremo firmare questa petizione da intellettuali egiziani e stranieri per dire al mondo intero che la casa del busto di Nefertiti dovrebbe essere in Egitto non in Germania ", ha sottolineato Hawass.(Cae)