Algeria: chiusi seggi elettorali per referendum costituzionale (2)

- Sono in totale 24 milioni gli algerini chiamati alle urne per il referendum sugli emendamenti costituzionali approvato dal parlamento l'11 settembre. Il referendum è stato lanciato con lo slogan "Liberazione del novembre 1954. Cambiamento del novembre 2020", riferendosi alla coincidenza dell’appuntamento con il 66mo anniversario della Rivoluzione algerina del 1 novembre 1954, che ha portato all'indipendenza del Paese dalla Francia il 5 luglio 1962. La data del referendum costituzionale coincide con gli allarmi emessi dalle autorità sanitarie sul pericolo di una seconda ondata di coronavirus, dopo che il Paese ha registrato nei giorni scorsi un lieve aumento del tasso di contagi giornalieri, alimentando i timori focolaio epidemico più ampio in occasione del referendum. Il governo ha assicurato che è stato approntato uno speciale protocollo sanitario per consentire le operazioni di voto in sicurezza. Secondo diversi osservatori, i timori degli elettori per eventuali contagi da Covid-19 potrebbe avere effetti sull’affluenza. (segue) (Ala)